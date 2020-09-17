مدرب التعاون المؤقت: كارتيرون مدرب كبير.. ووجوده معنا مفيد

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 ـ ( د ب أ)
قال عبدالله عسيري، المدير الفني المؤقت لفريق التعاون السعودي، إن نظيره الفرنسي الوافد الجديد لناديه باتريس كارتيرون مدرب كبير.
وأضاف عسيري، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الخاصة بمباراتهم أمام نظيره بيرسبلويس الإيراني يوم غد الجمعة،:" مدرب كبير ونحن سعداء بانضمامه إلينا، والاستقرار مهم للنادي لذلك وجوده معنا بعقد لمدة عامين سيفيد التعاون كثيراً".
وكان التعاون قد أعلن التعاقد رسميا مع كارتيرون أمس الأربعاء، عقب فسخ تعاقده مع نادي الزمالك المصري ودفع قيمة الشرط الجزائي.
ويتصدر التعاون ترتيب مجموعته في دوري أبطال آسيا برصيد ست نقاط، متفوقاً بفارق المواجهات المباشرة أمام أقرب ملاحقيه الدحيل القطري، المتساوي معه في نفس الرصيد، في حين يحتل بيرسبوليس المركز الثالث بأربع نقاط، ويتذيل الشارقة الإماراتي الترتيب بنقطة واحدة.
وتقام منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا في قطر بنظام الدورة المجمعة، في الفترة ما بين 14 سبتمبر الجاري، حتى أكتوبر المقبل، بموجب قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بسبب جائحة فيروس كورونا.
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