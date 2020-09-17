صلاح مرشح للفوز بجائزة هداف بريميرليج للمرة الثالثة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

رشح جون بارنس أسطورة ليفربول السابق، محمد صلاح جناح الفريق بين 3 لاعبين للمنافسة على لقب هداف الدوري الإنجليزي "بريميرليج" في الموسم الحالي 2020-2021.

وقال جون بارنس في تصريحاته لموقع "بونس كود بيتس" اليوم الخميس: "أنا لا أدعم خيمينيز للمنافسة، حيث لا أعتقد أن وولفرهامبتون سيسجل الكثير من الأهداف، لا أعتقد أنه سوف يسجل أهدافًا كافية؛ لينافس، لكنه سيقدم موسمًا جيدًا، لكنني سأختار صلاح، أوباميانج، وأجويرو إذا وصل للجاهزية الكاملة".

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وتابع: "هاري كين سيكون حالة مثيرة؛ لأنه لو لم يهاجم توتنهام بالقدر الكافي سيستمر بعدد أهداف قليل كما هو الحال في الموسم الماضي، هل سيكون بإمكانهم خلق فرص أكثر له دون اللعب بشكل هجومي أكثر؟؛ لذا، أعتقد أنه لمن المثير أن نرى كيف سيؤدي".

وأضاف: "لكنني أعتقد أن أجوير وصلاح وأوباميانج هم الأقرب للمنافسة بجدية، يمكنك أن تضع ساديو ماني في القائمة أيضًا بسبب الطريقة التي يلعب بها ليفربول".

واستطاع محمد صلاح أن يتصدر قائمة هدافي بريميرليج مبكرًا بعدما سجل 3 أهداف أمام ليدز يونايتد؛ ليعبر عن نفسه منافسًا حقيقيًا على لقب هداف بريميرليج للمرة الثالثة في تاريخه.