سر غياب رباعي منتخب مصر للسلة عن المعسكر الأول استعدادًا لبطولة إفريقيا

بدأ المنتخب المصري لكرة السلة تحت قيادة جهازه الفني الجديد بقيادة أحمد مرعي استعداداته الأولى لتصفيات المنطقة الخامسة لبطولة إفريقيا والتي تقام في الإسكندرية من 27 لـ 29 نوفمبر والتي يتواجد فيها الفراعنة في مجموعة واحدة مع المغرب وأوغندا ومنتخب لم يتم تحديده حتى الآن.

ويضم جهاز المنتخب المصري كلًا من: أحمد مرعي مديرًا فنيًا، وسام جابر مدرب، محمد سليم مساعد مدرب، وائل لطفي مدير منتخبات، محمد ربيع إداري القاهرة، سامح صلاح إداري الاسكندرية، أحمد يحيي طبيب، معتز مغازي مخطط أحمال. وتحدث أحمد مرعي المدير الفني للفراعنة ووسام جابر مدرب المنتخب المصري في تصريحات للمركز الإعلامي للاتحاد المصري لكرة السلة عن كواليس اليوم الأول لتدريب الفراعنة على صالة الشباب

والرياضة بـ 6 أكتوبر.وقال مرعي في تصريحاته "المعسكر شهد انتظام جميع اللاعبين ما عدا عمر طارق وأحمد عادل دولا وعاصم مرعي لظروف خاصة، بجانب إيهاب أمين الذي فضل الجهاز الفني منحه راحة سلبية من التجمع الأول للمنتخب بسبب ما قدمه من مجهود في نهائيات دوري السوبر، وتم استدعاء عمر عزب لاعب نادي سموحة". وأضاف "حرصنا على التحدث مع اللاعبين في اليوم الأول بالمعسكر على أن الفترة المقبلة تحضير من أجل الوصول لكأس العالم 2023 وتقديم أداء مشرف لكرة السلة المصرية وقتها هذا هو هدف الجهاز الفني".وتابع "نقوم ببناء منتخب مختلف الأعمار السنية من أجل سنوات طويلة مقبلة، هذا واضح في اختيارات اللاعبين من 3 أجيال مختلفة، هيثم كمال قائد المنتخب مواليد 87 وهذا الجيل الأول، ثم الجيل الثاني مواليد أوائل التسعينات مثل عمرو الجندي، وجيل ثالث من أواخر التسعينات وبداية الألفية الثانية مثل يوسف رفعت، أكدنا للاعبين أن هدفنا هو بناء منتخب بخطة طويلة الأمد".ومن جانبه تحدث وسام جابر قائلًا "نتطلع إلى خوض مواجهات قوية مع فرق عربية وعالمية، نريد احتكاكات دولية قوية من أجل الوصول لأعلى المستويات".وأردف مدرب الفراعنة "بدأنا التدريب مع اللاعبين مبكرًا، نستغل أن الفترة الماضية شهدت خوض أغلب اللاعبين المختارين لمباريات رسمية مثل الأهلي والاتحاد والجزيرة أو تدريبات مع فرقها مثل لاعبي الزمالك، اللاعبون في فورمة المباريات بشكل كبير".مختتمًا تصريحاته "نضع أساسيات النظام الخاص بالجهاز الفني مع اللاعبين ونركز على النقاط الأساسية للعناصر الموجودة في أرض الملعب بجانب التقرب من عقلية اللاعبين عن قرب".