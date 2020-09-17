يلتقي مساء اليوم فريق الهلال السعودي نظيرة باختاكور مرة أخرى في لقاء الإياب، حيث انتهت مباراة الذهاب بفوز فريق الهلال بصعوبة في الثواني الاخيرة بهدفين مقابل هدف ، ويعسي الفريق السعودي للفوز بالمباراة وحسم بطاقة التأهل لدور ثمن النهائي من دوري ابطال اسيا ، حيث يتصدر فريق الهلال المجموعة برصيد 9 نقاط.
لمشاهدة مباراة الهلال وباختاكور بث مباشر ( اضغط هنا )
مشاهدة مباراة الهلال السعودي وباختاكور الأوزباكستاني يدخل
تجدون هنا ( مباراة الهلال وباختاكور بث مباشر )
تجدون هنا ( مشاهدة مباراة الهلال )
التشكيل المتوقع لنادي الهلال امام باختاكور
في حراسة المرمي : عبدالله المعيوف
في خط الدفاع: سلمان الفرج –جوستافوكويار-سالم الدوسري-جيوفينكو-أندريه كارييو
في خط الهجوم : جوميز
موعد مباراة الهلال السعودي وباختاكور الاوزباكستاني
بطاقة مباراة الهلال وباختاكور
البطولة: دوري أبطال آسيا (دور المجموعات - الجولة الرابعة)
يوم المباراة : 17/ سبتمبر/ 2020.
القنوات الناقلة: Alkass Three HD-beIN Sports HD 7
التعليق الصوتي: عصام الشوالي
موعد المباراة: 9:00 مساءاً بتوقيت السعودية . (GMT 2+) .
موعد المباراة: 8:00 مساءاً بتوقيت مصر (GMT 3+)
كانت هذه تفاصيل خبر بث مباشر | مشاهدة مباراة الهلال السعودى وباختاكور في دوري أبطال آسيا رابط يلا شوت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.