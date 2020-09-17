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بث مباشر | مشاهدة مباراة الهلال السعودى وباختاكور في دوري أبطال آسيا رابط يلا شوت

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يلتقي مساء اليوم  فريق الهلال السعودي نظيرة باختاكور مرة أخرى في لقاء الإياب،  حيث انتهت مباراة الذهاب بفوز   فريق الهلال بصعوبة في الثواني الاخيرة بهدفين مقابل هدف ، ويعسي  الفريق السعودي  للفوز بالمباراة وحسم بطاقة التأهل لدور ثمن النهائي من دوري ابطال اسيا ، حيث يتصدر فريق الهلال  المجموعة برصيد 9 نقاط.

 

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مشاهدة مباراة الهلال السعودي وباختاكور  الأوزباكستاني يدخل

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الزعيم السعودي المباراة وعينة علي الثلاث نقاط من اجل حسم بطاقة التأهل في المركز الاول من المجموعة  ، علي الجانب الاخر يدخل فريق باختاكور بكل قوته من اجل تحقيق الفوز والتساوي مع الفريق السعوي ، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 6 نقاط ، وذلك بعد تعرضه لهزيمة واحدة بينما نجح بالفوز بمباراتين ، لذلك يسعي للفوز لضمان التأهل للدور ثمن النهائي

 

تجدون هنا ( مباراة الهلال وباختاكور بث مباشر )

تجدون هنا ( مشاهدة مباراة الهلال )

 

التشكيل المتوقع لنادي الهلال امام باختاكور  
في حراسة المرمي : عبدالله المعيوف
في خط الدفاع: سلمان الفرج –جوستافوكويار-سالم الدوسري-جيوفينكو-أندريه كارييو
في خط الهجوم : جوميز
موعد مباراة الهلال السعودي وباختاكور الاوزباكستاني
بطاقة مباراة الهلال وباختاكور
البطولة: دوري أبطال آسيا (دور المجموعات - الجولة الرابعة)
يوم المباراة : 17/ سبتمبر/ 2020.
القنوات الناقلة: Alkass Three HD-beIN Sports HD 7
التعليق الصوتي: عصام الشوالي
موعد المباراة: 9:00 مساءاً بتوقيت . (GMT 2+) .
موعد المباراة: 8:00 مساءاً بتوقيت  مصر (GMT 3+)

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