بث مباشر | مشاهدة مباراة الهلال السعودى وباختاكور في دوري أبطال آسيا رابط يلا شوت

يلتقي مساء اليوم فريق الهلال السعودي نظيرة باختاكور مرة أخرى في لقاء الإياب، حيث انتهت مباراة الذهاب بفوز فريق الهلال بصعوبة في الثواني الاخيرة بهدفين مقابل هدف ، ويعسي الفريق السعودي للفوز بالمباراة وحسم بطاقة التأهل لدور ثمن النهائي من دوري ابطال اسيا ، حيث يتصدر فريق الهلال المجموعة برصيد 9 نقاط.

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مشاهدة مباراة الهلال السعودي وباختاكور الأوزباكستاني يدخل

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الزعيم السعودي المباراة وعينة علي الثلاث نقاط من اجل حسم بطاقة التأهل في المركز الاول من المجموعة ، علي الجانب الاخر يدخل فريق باختاكور بكل قوته من اجل تحقيق الفوز والتساوي مع الفريق السعوي ، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 6 نقاط ، وذلك بعد تعرضه لهزيمة واحدة بينما نجح بالفوز بمباراتين ، لذلك يسعي للفوز لضمان التأهل للدور ثمن النهائي

تجدون هنا ( مباراة الهلال وباختاكور بث مباشر )

تجدون هنا ( مشاهدة مباراة الهلال )

التشكيل المتوقع لنادي الهلال امام باختاكور

في حراسة المرمي : عبدالله المعيوف

في خط الدفاع: سلمان الفرج –جوستافوكويار-سالم الدوسري-جيوفينكو-أندريه كارييو

في خط الهجوم : جوميز

موعد مباراة الهلال السعودي وباختاكور الاوزباكستاني

بطاقة مباراة الهلال وباختاكور

البطولة: دوري أبطال آسيا (دور المجموعات - الجولة الرابعة)

يوم المباراة : 17/ سبتمبر/ 2020.

القنوات الناقلة: Alkass Three HD-beIN Sports HD 7

التعليق الصوتي: عصام الشوالي

موعد المباراة: 9:00 مساءاً بتوقيت السعودية . (GMT 2+) .

موعد المباراة: 8:00 مساءاً بتوقيت مصر (GMT 3+)