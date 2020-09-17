اتحاد الكرة يكشف حقيقة صراع ايزو سبورت والطيران في القسم الرابع بسبب "تعهد"

كشف مسؤولو اتحاد الكرة ، حقيقة توقيع نادي ايزو سبورت بالقسم الرابع على تعهد بعدم خوضه دورة الترقي حتى لو تصدر مجموعته على أن يصعد صاحب المركز الثاني والذي حصده نادي الطيران.
وقال مسؤولو اتحاد الكرة إن نادي ايزو سبورت وقع على تعهد بالفعل، لكنه تعهد بأن لا يكون له صوت داخل الجمعية العمومية للاتحاد إذا ما تأهل للقسم الثالث،
وأفاد مسؤولو اتحاد الكرة أن ايزو سبورت كان يفترض اعتماده بشكل رسمي في الجمعية العمومية التي كان مقررا عقدها في أكتوبر ٢٠١٩ لكن اللجنة الأولمبية وقتها رفضت لعدم الانتهاء من تصنيف الأندية الاعضاء في الجمعية العمومية، وسمح اتحاد الكرة لايزو سبورت بالمشاركة حتى لا تضيع عليه الفرصة في خوض مسابقة القسم الرابع، مع كتابة تعهد بأن لا يكون للنادي صوت داخل الجمعية العمومية حال صعوده للقسم الثالث.
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