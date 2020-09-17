التعادل يحسم الشوط الأول من مواجهة المصري وطلائع الجيش

حسمت نتيجة التعادل السلبي، الشوط الأول من مواجهة فريق المصري البورسعيدي ، ونظيره طلائع الجيش، خلال اللقاء المقام بينهما

على ملعب برج العرب بالإسكندرية ، في إطار منافسات الجولة 27 للدوري.ويخوض فريق المصري المباراة محتلا الترتيب الثالث عشر برصيد 28 نقطة.فيما يخوض الجيش اللقاء محتلا المركز الثاني عشر برصيد 29 نقطة.ويقود المباراة تحكيمياً، الحكم الدولي جهاد جريشة.