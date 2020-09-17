كورة 365 مشاهدة مباراة الهلال وباختاكور بث مباشر youtube الاياب

يلتقي الهلال السعودي نظيره باختاكور الأوزبكي، مساء يوم الخميس 17 سبتمبر 2020، على استاد الجنوب، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الثانية لبطولة دوري أبطال آسيا المقامة في قطر حتى الدور نصف النهائي الإقصائي لمنطقة غرب آسيا.
وتعود الإثارة مجددًا بين الفريقين فيمباراة إياب المجموعة الثانية، بعدما تفوق الهلال في الأوقات الأخيرة على باختاكور قبل أيام في الذهاب بهدفين لهدف، في مباراة مثيرة بين الطرفين.
الزعيم السعودي غرد في صدارة المجموعة وحيدًا برصيد 9 نقاط، بينماباختاكور في المركز الثاني برصيد 6 نقاط.
ويدخل الهلال المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الانتصار، ويريد استغلال الدفعة المعنوية للاعبين من أجل دخول المعركة بكل شراسة وقوة لخطف الفوز، من أجل التأهل رسميًا إلى الدور المقبل.
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