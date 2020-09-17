بث مباشر الإياب | مشاهدة مباراة الهلال وباختاكور يلا شوت

يلا شوت مشاهدة مباراة الهلال وباختاكور بث مباشر كورة لايف دوري أبطال آسيا ، كشف الإعلامي عبدالله الحنيان، حقيقة قانونية إقامة مباراة الهلال وباختاكور الأوزبكي، بعد ارتفاع حالات إصابة اللاعبين بفيروس كورونا. وأثببت الفحوصات الطبية التي أجراها لاعبو الفريق الأول لكرة القدم، زيادة عدد إصابات الفريق بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، إلى 10 حالات، وهم:”ياسر الشهراني، نواف الغامدي، عبدالله الجدعاني، نواف العابد، محمد البريك، سلمان الفرج، محمد الواكد، صالح الشهري، حمد العبدان”، بالإضافة إلى سعود كريري مدير الكرة بالنادي. إلى 10 حالات، وهم:”ياسر الشهراني، نواف الغامدي، عبدالله الجدعاني، نواف العابد، محمد البريك، سلمان الفرج، محمد الواكد، صالح الشهري، حمد العبدان”، بالإضافة إلى سعود كريري مدير الكرة بالنادي. Advertisements يلا شوت مشاهدة مباراة الهلال وباختاكور بث مباشر وكتب الحنيان عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”:”وفقا للائحة الاتحاد الآسيوي مباراة الهلال وبختاكور ستقام في موعدها، في ظل وجود 13 لاعب في قائمة الفريق من بينهم حارس مرمى أساسي”. على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”:”وفقا للائحة الاتحاد الآسيوي مباراة الهلال وبختاكور ستقام في موعدها، في ظل وجود 13 لاعب في قائمة الفريق من بينهم حارس مرمى أساسي”. وبهذه النتائج، سيخوض نادي الهلال مباراة باختاكور القادمة بحارس واحد فقط وهو عبد الله المعيوف. تجدون هنا ( مشاهدة مباراة الهلال وباختاكور بث مباشر يلا شوت بدون تقطيع ) تجدون هنا ( رابط مشاهدة مباراة الهلال وباختاكور مباشر )

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