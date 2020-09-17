تابع لايف الجديد مشاهدة مباراة باختاكور والهلال السعودي بث مباشر

أعلن الرومانى رازفان لوشيسكو، المدير الفني لفريق الهلال، عن التشكيل الرسمي، الذى سيخوض به مواجهة نظيره باختاكور الأوزبكى، في الثامنة من مساء اليوم الخميس، على ستاد الجنوب بمدينة الوكرة القطرية، ضمن منافسات الجولة الرابعة لمرحلة المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا 2020 التي تم استئنافها مؤخرا بعد توقف دام عدة أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في مختلف دول العالم.

وجاء تشكيل الهلال السعودى ضد باختاكور وفقا لموقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، كالتالى..

عبدالله المعيوف – البليهي – محمد جحفلي – جانج هيو سو – أمير كردي

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– ناصر الدوسرى - محمد كنو – كاريلو – سالم الدوسرى - جيوفينكو – جوميز.

ويغرد الهلال السعودى منفردا في صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط بعدما حقق العلامة الكاملة في الجولات الثلاث الأولى، متفوقا على باختاكور الأوزبكى صاحب المركز الثانى برصيد 6 نقاط، فيما يأتي شباب أهلى

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دبي بالمركز الثالث وفى رصيده 3 نقاط، ويعد شاهر خودرو الإيرانى متذيل الترتيب بدون رصيد من النقاط.

ويسعى الزعيم لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث من مواجهة الليلة من أجل الابتعاد بصدارة المجموعة وحسم تأهله لدور الستة عشر من دورى أبطال آسيا.

وكان فريق الهلال السعودى، خطف فوز قاتل من باختاكور الأوزبكي بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت الطرفين مساء الأثنين الماضى، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أسيا.

وتستضيف قطر منافسات البطولة التي تقرر في وقت سابق أن تقام بنظام التجمع في دولة واحدة تماشياً مع المستجدات التي فرضها واقع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك باستكمال ما تبقى من مباريات البطولة انطلاقاً من الجولة الثالثة في دور المجموعات.