بث مباشر | مشاهدة مباراة الهلال وباختاكور «الإياب» اليوم بدوري أبطال آسيا

كشفت تقارير مساء اليوم الأربعاء، أن مباراة الفريق الكروي الأول بنادي الهلال السعودي أمام نظيره باختاكور الأوزبكي، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا، والتي كانت مقررة مساء الخميس، لن تتم إقامتها، وسيتم تأجيلها.

وكان من المقرر أن يواجه الهلال نظيره بطل أوزباكستان، مساء الخميس، على استاد الجنوب في العاصمة القطرية الدوحة ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات، من البطولة، حيث تقام مباريات دوري أبطال آسيا بنظام التجمع في قطر، بعد توقفها منذ مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد الذي عطل الحركة الرياضية حول العالم.

وقال حسابات تابعة لنادي الهلال السعودي على موقع (تويتر) مساء اليوم الأربعاء، أن المباراة لن تقام في موعدها الخميس، وسيتم تأجيلها بعد أن ضرب فيروس كورونا عدد كبير من لاعبي الهلال.

وأظهرت الفحصوصات الطبية التي أجريت اليوم للاعبي الفريق عد إصابات جديدة في صفوفه، وحسب مصادر، فإن تزايد الإصابات في الهلال، قد يؤجل مباراة الفريق أمام باختاكور المقررة غدا الخميس، حيث ارتفع عدد الإصابات في الفريق السعودي إلى 9 إصابات.

وكشفت صحيفة الرياضية عن إصابة ثلاثي الفريق الهلالي: ياسر الشهراني ونواف الغامدي وعبد الله الجدعاني بفيروس كورونا، وهو ما

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يجعل من الصعب إقامة المباراة.

وفقد بذلك حامل لقب البطولة القارية، حراسه الاحتياطيين، حيث لم يتبق من حراسه سوى عبدالله المعيوف، إضافة إلى أظهرة الجنب، إذ لم يعد متاح منهم سوى مدالله العليان، العائد من إصابة، وأمير كردي.

كما كشف مصدر مقرب من نادي الهلال السعودي أن الحراس الثلاثة للنادي، محمد الواكد ونواف الغامدي وعبد الله الجدعاني قد أصيبوا فيروس كورونا المستجد، ولم يعد لدىّ النادي حراس لخوض المواجهة.

وينص نظام نظام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على إقامة المباريات حتى لو توفر 13 لاعب بقائمة المباراة بشرط وجود حارس احتياطي وهذا لا يتوفر في الهلال حالياً، بعد إصابة حراسه الثلاثة.