رابط مشاهدة مباراة الهلال وبختاكور بث مباشر دوري أبطال آسيا 2020 عبر The AFC Youtube

أعلن المدير الفني الروماني “رازفان لوشيسكو” تشكيلة الهلال الأساسية أمام باختاكور الأوزبكي، في المباراة المقرر إقامتها اليوم على ملعب الجنوب بمدينة الوكرة القطرية.
وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد قرر في وقت سابق اختيار دولة قطر من أجل استضافة باقي مباريات دوري أبطال آسيا 2020 لمنطقة غربآسيا، وذلك اعتباراً من دور المجموعات وحتى الدور قبل النهائي، والتي تقام خلال الفترة من 14 سبتمبر وحتى 3 أكتوبر 2020.
وشهدت تشكيلة الهلال تواجد القوة الضاربة، حيث قرر المدرب رازفان لوشيسكو البدء برباعي الفريق “بافيتيمبيجوميز وسيباستيان جيوفينكو وسالم الدوسري وأندريه كاريلو”.
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وجاء في حراسة المرمى “عبد الله المعيوف” الذي غاب عن اخر مباراتين في الدوري السعودي وذلك بعدما حسم الزعيم اللقب لصالحه، ليعطي الفرصة للحارس البديل نواف الغامدي.
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