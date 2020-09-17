الاتحاد الرياضي للجامعات: لدينا حرص على الدمج المجتمعي لأبطال الأولمبياد الخاص

أكد الدكتور هشام الجيوشي، سكرتير عام الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، أن مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المصري للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبرعاية كريمة من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة شديد الحرص علي تطبيق الدمج المجتمعي

لأبطال الأولمبياد الخاص المصري في المجتمع الجامعي من خلال الرياضة ، مشيرًا إلى أنه سيكون متاح لكل أبطال الأولمبياد الخاص المشاركة في كل الأنشطة والمجالات التي يقدمها الاتحاد الرياضي المصري للجامعات خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع الأولمبياد الخاص المصري.

من جانبه قال الدكتور باسم تهامي، المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري، أن التعاون المشترك سيكون من خلال توقيع مذكرة تفاهم مشترك بين الأولمبياد الخاص المصري والاتحاد الرياضي المصري للجامعات خلال الفترة المقبلة

، مضيفًا أن ألعاب ومسابقات الأولمبياد الخاص المصري سيشارك فيها كل جامعات مصر الحكومية والخاصة والتكنولوجية والأهلية والمعاهد المصرية.