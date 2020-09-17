باريس يواصل التبضع من إيطاليا ويستهدف مدافع يوفنتوس

يركز المدير الرياضي لباريس سان جيرمان الفرنسي، ليوناردو، جهوده في الأيام القليلة المقبلة على التعاقد مع ظهير أيسر لتعويض غياب خوان بيرنات الذي أصيب بقطع في الرباط الصليبي.

بحسب تقرير من يومية “ليكيب” الفرنسية، فإن ليوناردو وضع ظهير يوفنتوس، ماتيا دي تشيليو، كهدف أساسي لتعويض بيرنات الذي يبدو أنه سيغيب لفترة ليست بالقصيرة.

اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا لا يندرج ضمن فئة لاعبي الدرجة الأولى في يوفنتوس، وقل اعتماد المدربين عليه في السنوات الأخيرة منذ انضمامه من ميلان.

ومن المرجح أن توافق إدارة يوفنتوس على بيع اللاعب، بينما سيواصل البياسجي تبضعه من الكرة الأيطالية بعد أن تعاقد مع أليساندرو فلورينزي من روما الأسبوع البائد.