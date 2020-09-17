بث مباشر | شاهد الهلال وباختاكور في دوري أبطال آسيا “يلا شوت”

يقدم لكم موقع الخليج 365 رابط بث مباشر يلا شوت مباراة “الهلال” السعودي و”باختاكور” الأوزبكي في إحدى مباريات اليوم الخميس 17-9-2020 ضمن الجولة الرابعة من المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا.

تُنقل مباراة “الهلال وباختاكور” على قناة على قناة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بموقع التسجيلات المرئية والبث الحي “اليوتيوب” بصوت المعلق “عبد الله الحربي”.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش، 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية على استاد الجنوب بمدينة الوكرة القطرية.

يستقبل ملعب الجنوب بمدينة الوكرة قمة مباريات المجموعة الثانية بين صاحب الصدارة الهلال السعودي والوصيف باختكور الأوزبكي.

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ويدخل حامل اللقب الهلال السعودي المباراة وعينه على تحقيق الفوز من أجل ضمان التأهل على رأس المجموعة.

في المقابل يتطلع باختاكور الأوزبكي إلى خطف الثلاث نقاط أو على الأقل عدم الخسارة من أجل المحافظة على مركزه والتأهل إلى دور 16.

ويتصدر الهلال السعودي صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط، بينما يتواجد باختاكور الأوزبكي في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، ويأتي في المركز الثالث أهلي دبي الإماراتي برصيد 3 نقاط، ويتذيل المجموعة فريق شاهر خودرو الإيراني دون رصيد.

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