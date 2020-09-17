يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو أهداف أهلي دبي وشاهر خودرو في دوري أبطال آسيا، في إحدى مباريات اليوم الخميس 17-9-2020 ضمن الجولة الرابعة من المجموعة الثانية.

نُقلت مباراة “أهلي دبي وشاهر خودرو” فى دوري أبطال آسيا على قناة الكأس 6 يصوت المعلق “محمد السعدي”.

وانطلقت المباراة في تمام الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش، 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية على استاد الجنوب بمدينة الوكرة القطرية.

يدخل فريق أهلي دبي الإماراتي المباراة بمعنويات عالية بعدما عاد من جديد إلى المنافسة على الصعود إلى دور 16 وذلك بعد التغلب على خصمه اليوم “شاهر خودرو” الإيراني في المباراة الماضية بهدف مقابل لا شيء.

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في المقابل سيسعى فريق شاهر خودرو الإيراني إلى خطف الثلاث نقاط من أجل استرداد بصيص من الأمل للمنافسة على خطف بطاقة التأهل حتى ولو كان ذلك شبه مستحيل.

ويتصدر الهلال السعودي صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط، بينما يتواجد باختاكور الأوزبكي في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، ويأتي في المركز الثالث أهلي دبي الإماراتي برصيد 3 نقاط، ويتذيل المجموعة فريق شاهر خودرو الإيراني دون رصيد.

إليكم فيديو أهداف أهلي دبي وشاهر خودرو في دوري أبطال آسيا

هدف التقدم للاهلي

لقطات من المباراة

تسديدة كارلوس ادواردو تصطدم بالعارضة

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