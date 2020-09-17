سواريز يجتاز اختبارات اللغة الإيطالية ويقترب أكثر من يوفنتوس

حل الدولي الأوروجوياني ومهاجم برشلونة، لويس سواريز، على مدينة بيروجيا الإيطالية صبيحة اليوم الخميس وسط أهتمام إعلامي غير مسبوق.
وذكرت يومية “لاجازيتا ديلو سبورت” أن سواريز تمكن من إجتياز أختبار اللغة الإيطالية الذي يخوله من امتلاك جواز سفر إيطالي للعب في الكالتشيو.
اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا يحاول بشتى الطرق الانتقال من برشلونة في الميركاتو الحالي ويعتبر يوفنتوس الجهة الأقرب لأحتضانه.
وعليه، فإن سواريز خضع لأختبارات اللغة الإيطالية وهي شرط أساسي للحصول على جواز سفر وعمل يمكنه من ممارسة اللعبة داخل الأراضي الإيطالية.
وأكمل يوفنتوس عقد اللاعبين القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي بعد أن تعاقد مع ويستن ماكيني من شالكه الألماني الأسبوع الماضي.
وبات سواريز مؤهلًا لأن يحمل جواز سفر إيطالي بعد إجتياز الأختبار، بينما من السهل أن تحصل زوجته على جواز مماثل بسبب أصول إيطالية لأسلافها.
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