يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو أهداف الأهلي والشرطة في دوري أبطال آسيا، في إحدى مباريات اليوم الخميس 17-9-2020 ضمن الجولة الرابعة من المجموعة الأولى.

نُقلت مباراة “الأهلي والشرطة” على قناة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بموقع التسجيلات المرئية والبث الحي “اليوتيوب” بصوت المعلق “فهد العتيبي”، على ملعب خليفة الدولي بمدينة الدوحة القطرية.

أنعش الشرطة العراقي آماله في الصعود لدور الـ16 لبطولة دوري أبطال آسيا، عقب فوزه الثمين والمستحق 2-1 على أهلي جدة السعودي.

وبادر الشرطة بالتسجيل عبر لاعبه سعد ناطق في الدقيقة 14، لكن محمد المجحد أحرز هدف التعادل للأهلي في الدقيقة 56.

ولم يهنأ الأهلي بتعادله كثيرا، بعدما أحرز مازن فياض الهدف الثاني للشرطة في الدقيقة 65، ليقود الفريق العراقي للثأر من خسارته صفر / 1 أمام نظيره السعودي في الجولة الثالثة بالمجموعة يوم الإثنين الماضي.

ودخل الأهلي السعودي المباراة دون ضغوطات حيث خطف أولى بطاقات التأهل إلى دور الـ16 في الجولة الماضية بعدما حقق فوزًا مثيرًا على خصمه اليوم “الشرطة” العراقي بهدف نظيف احرزه الألماني “ماركو مارين” قبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بثلاث دقائق.

ويأتي تأهل الأهلي إلى الدور الموالي مبكرًا، بعدما أُلغبت نتائج نادي الوحدة الإماراتي الذي انسحب من البطولة بعد إخفاقه في السفر إلى العاصمة القطرية الدوحة من أجل خوض المباريات المتبقية بسبب الظروف القهرية التي فرضها فيروس كورونا.

في المقابل سعى الشرطة العراقي إلى تحقيق الفوز من أجل المحافظة على آماله في خطف بطاقة التأهل الثانية عن المجموعة الأولى.

Advertisements

ورغم الخسارة، ظل الأهلي، الذي ضمن تأهله للأدوار الإقصائية للبطولة منذ الجولة الماضية، متربعا على الصدارة برصيد ست نقاط، فيما ارتفع رصيد الشرطة إلى أربع نقاط في المركز الثاني، ويمتلك كل فريق لقاء وحيد مع إستقلال طهران، صاحب المركز الثالث بنقطة واحدة، قبل خوض مباراتيه الأخيرتين في المجموعة.

وتقام منافسات دور المجموعات في قطر بنظام الدورة المجمعة، في الفترة ما بين 14 سبتمبر الجاري، حتى الثالث من شهر أكتوبر المقبل، بموجب قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بسبب جائحة فيروس كورونا.

إليكم فيديو أهداف الأهلي والشرطة في دوري أبطال آسيا

هدف التعادل للاهلي 1-1

هدف الشرطة الثاني 2-1

لقطات من المباراة

تصدي رائع من حارس الاهلي “محمد العويس”

فرصة لاعب الاهلي “هيثم عسيري”

فرصة خطيرة للاهلي

اضغط هنا لمشاهدة فيديو أهداف الأهلي والشرطة في دوري أبطال آسيا

..