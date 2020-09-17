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من الأفضل في الدوري الإنجليزي؟ رونالدو أم صلاح؟

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أحمد حمدي 0 تبليغ

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أثارت البداية القوية للنجم المصري محمد صلاح هذا الموسم مع إعجاب الجميع، حتى أن إحصائياته في مواسمه الثلاثة في ، قورنت بأرقام النجم البرتغالي في أفضل ثلاثة مواسم له مع مانشستر يونايتد.

وسجل صلاح ثلاثية (هاتريك) حسمت الفوز لفريقه حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز على ليدز يونايتد 4-3 يوم السبت الماضي.

وعقد موقع “GiveMeSport” الشهير مقارنة رقمية في الدوري الإنجليزي فقط بين صلاح منذ انتقاله إلى ليفربول عام 2017 وحتى الآن، ورونالدو خلال أفضل مواسمه مع مانشستر يونايتد، الذي لعب في صفوفه خلال الفترة من 2003 حتى 2009 وانتقل بعدها إلى .

-إحصائيات محمد صلاح

صلاح يتفوق على رونالدو بالدوري الإنجليزي - صور Afp
صلاح يتفوق على رونالدو بالدوري الإنجليزي – صور Afp

سجل النجم المصري 32 هدفًا في أول مواسمه 2017/18 وصنع 10 أهداف، وفي موسم 2018/19 سجل 22 هدفًا وصنع 8 أهداف، ونال في الموسمين الحذاء الذهبي كهداف للبطولة.

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في حين سجل صلاح 19 هدفًا وقدم 10 تمريرات حاسمة في الموسم الماضي 2019/20، الذي توج فيه ليفربول بلقب الدوري الإنجيزي بعد غياب 30 عامًا، ليكون مجموع أهدافه في المواسم الثلاثة 73 هدفًا و28 تمريرة حاسمة.

-إحصائيات كرستيانو رونالدو

صلاح يتفوق على رونالدو بالدوري الإنجليزي - صور Afp
صلاح يتفوق على رونالدو بالدوري الإنجليزي – صور Afp

سجل النجم والأسطورة البرتغالية 17 هدفًا وصنع 8 أهداف في موسم 2006/07، وسجل 31 هدفًا في موسم وصنع 6 أهداف في موسم 2007/08، في حين سجل 18 هدفًا وصنع 6 أهداف في موسم 2008/09 ، ليكون مجموع أهدافه في المواسم الثلاثة 66 هدفًا و20 تمريرة حاسمة.

وبذلك يتفوق صلاح رقميًا على رونالدو في أفضل حالاته بالدوري الإنجليزي الممتاز بفارق ـ7 أهداف و8 تمريرات حاسمة.

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