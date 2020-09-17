الرباط الصليبي يضرب ظهير باريس سان جيرمان

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي المثقل بالإصابات والإيقاف الخميس، عن إصابة مدافعه الاسباني خوان بيرنات بتمزق في الرباط الصليبي الامامي لركبته اليسرى ما سيبعده لأشهر عن الملاعب.

وجاء في بيان لبطل فرنسا “أكدت الفحوصات التي أجريت صباح (الخميس) وجود تمزق في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى”، من دون ان يحدد فترة غيابه.

وعانى الظهير الأيسر من الاصابة في الدقائق الأخيرة من المباراة التي خرج فيها فريقه منتصراً على متز بهدف نظيف في الوقت بدل الضائع الأربعاء، حيث ساعده طبيبان للخروج من أرض الملعب في الدقيقة 86 بعد 23 دقيقة فقط من دخوله بديلاً.

وأدى خروج بيرنات (27 عامًا) إلى إنهاء سان جيرمان المباراة بتسعة لاعبين بعد طرد عبدو ديالو لتلقيه بطاقتين صفراوين (65) وأستنفاد المدرب الألماني توماس توخل لجميع التبديلات.

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ومن المتوقع أن يبتعد الإسباني لأشهر عن الملاعب ما يترك توخل مع خيارات ضئيلة في مركز الظهير الأيسر، إذ إن الشاب الهولندي ميتشيل باكر (20 عامًا) هو الخيار الوحيد بعد إيقاف لايفن كورزاوا لست مباريات على خلفية الشجار الذي حصل في نهاية المباراة أمام أولمبيك مارسيليا الأحد وادى إلى طرد خمسة لاعبين.

وتأتي هذه الإصابة لتزيد من محن وصيف بطل أوروبا الذي فقد أيضًا جهود البرازيلي نيمار جونيور والأرجنتيني لياندرو باريديس لثلاث مباريات (مباراة بعد الطرد ومباراتان عقوبة رابطة الدوري) بعد أن ضرب الأول المدافع الإسباني لمارسيليا ألفارو جونزاليس، والثاني لأشتباكه مع مواطنه داريو بينيديتو.

إلا أن توخل سيستعيد خدمات نجمه الشاب كيليان مبابي الذي تعافى من فيروس كورونا المستجد بعدما أشار النادي إلى أن “الفحوصات والأختبارات التي أجريت الأربعاء جاءت طبيعية”.