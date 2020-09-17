رسميًا..أيمن عبد النور يوقع على عقود انتقاله لنادي أم صلال القطري

وقع مدافع منتخب تونس “أيمن عبد النور” بشكل رسمي مع نادي أم صلال القطري لمدة موسمين قادمين، حسبما أعلن اللاعب بشكل رسمي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك“.

وأبدى أيمن عبد النور سعيد سعادته الكبيرة بالتوقيع لنادي أم صلال بعدما قام بفسخ عقده مؤخرًا مع فريق قيصري سبور التركي، لينتقل إلى الفريق القطري في صفقة انتقال حر.

وبدأ صاحب الـ 31 عامًا مسيرته الاحترافية مع نادي النجم الساحلي، ثم انتقل إلى عدة أندية أوروبية أمثال فيردر بريمن الالماني وتولوز وموناكو الفرنسيين وفالنسيا الاسباني واولمبيك مرسيليا الفرنسي وآخرهم قيصري سبور التركي.

وتقدم أيمن عبد النور بشكوى رسمية للفيفا ضد قيصري سبور، على خلفية عدم حصوله على مستحقاته المالية، ليصل في النهاية لفسخ تعاقده.

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وكان عبد النور أحد أعمدة منتخب تونس حين توج ببطولة كأس أمم أفريقيا للمحليين 2011، إلى جانب المشاركة في نهائيات كأس أمم أفريقيا 2012 و2013 و2015 و2017.

وفقد اللاعب مكانه الأساسي ضمن منتخب نسور قرطاج بسبب أزماته العديدة في الأندية التي لعب فيها بدءا من مارسيليا الفرنسي ثم قيصري سبور، وغاب عن مونديال روسيا 2018.

ويحتل نادي أم صلال المركز الأخير حاليا في دوري نجوم قطر، بنقطة واحدة بتعادل وخسارتين، بعد مرور ثلاث جولات من المسابقة.