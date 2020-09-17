رابطة الدوري الفرنسي تتجاهل قصة العنصرية وتقرر إيقاف نيمار

ذكرت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم مساء الأربعاء أن النجم البرازيلي نيمار تلقى عقوبة الإيقاف لمباراتين عقب عودته المضطربة الأخيرة للتشكيل الأساسي لفريق باريس سان جيرمان.
وسيكون نيمار تحت المراقبة لمباراة ثالثة.
وخلال المباراة التي أقيمت يوم الأحد الماضي أمام أولمبيك مارسيليا حصل نيمار على بطاقة حمراء بسبب اعتدائه على ألفارو جونزاليس، لاعب مارسيليا، الذي اتهمه لاحقًا بالعنصرية.
وكان نيمار واحداً من بين خمسة لاعبين تلقوا البطاقة الحمراء بعد مشاجرة جماعية. وحصل الآخرون أيضًا على عقوبات.
وذكرت الرابطة أنها ستحقق في الأتهامات بأرتكاب انتهاكات عنصرية.
وأعتذر نيمار مؤخراً عن سلوكه، ولكنه جدد اتهاماته بالعنصرية. وكتب عبر “إنستجرام” :” العنصرية والتعصب غير مقبولين”.
وأكد النجم البرازيلي مرة أخرى أن أنفعاله بشدة جاء بسبب تعليقات عنصرية. وأنكر جونزاليس ومدربه أندريه فياش بواش هذه المزاعم عقب المباراة.
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