أخبار الهلال | صدمة جديدة بإصابة ياسر الشهراني بكورونا!

كشف نادي الهلال السعودي مساء الأربعاء عن إصابة نجمه ياسر الشهراني بفيروس كورونا المستجد.
وتبين إصابة الشهراني بفيروس كورونا خلال الفحوصات الدورية التي يجريها الفريق لجميع منتسبيه ليتأكد غياب اللاعب عن المواجهة أمام باختاكور الأوزبكي مساء اليوم الخميس في قطر ضمن فعاليات دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.
وأشار الهلال إلى أن الشهراني خضع للعزل الطبي، وفقاً للبروتوكولات الطبية المعتمدة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
ويتصدر الهلال المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا برصيد تسع نقاط من ثلاثة انتصارات متتالية.
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