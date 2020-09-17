الدوري الألماني يبدأ بحضور 7500 مشجع في مباراة بايرن ميونخ وشالكه

حصل فريق بايرن ميونخ حامل لقب الدوري الألماني على تصريح بحضور 7500 مشجع خلال مباراته الأولى في الموسم الجديد من البوندسليجا عندما يستضيف شالكه غداً الجمعة.

وقال ديتار رايتر عمدة ميونخ مساء الأربعاء أن القرار تم اتخاذه عقب الإجتماع الذي جمع بين مسؤولي ولاية بافاريا وممثلي المدينة ومسؤولي بايرن ميونخ.

ووافقت السلطات في وقت سابق من الأسبوع على السماح بحضور 20 بالمئة من سعة الاستادات، لكن بايرن لن يحصل على الحصة التي كان يتمناها، وهي 15 ألف مشجع بسبب تزايد أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد في المنطقة.

وبموجب الاتفاق الحالي فإن ملعب أليانز أرينا البالغ سعته 75 الف مشجع سيشهد حضور 10 بالمئة فقط من سعته.

من جانبه يتوقع فريق اوجسبورج حلر بايرن ،استقبال ستة الاف مشجع خلال مباراته الأولى بالموسم عندما يواجه ضيفه بوروسيا دورتموند يوم 26 سبتمبر الجاري.