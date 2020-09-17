أخبار النصر | مورينيو يطلب أحد نجوم العالمي في توتنهام

كشفت تقارير صحفية مغربية عن مفاجأة من العيار الثقيل، بأهتمام نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي مهتم بالتعاقد مع مهاجم وهداف النصر السعودي، عبد الرزاق حمد الله.

وأشارت التقارير، أن مدرب توتنهام جوزيه مورينيو اختار حمد الله ضمن قائمة مصغرة من الهدافين لتعزيز هجوم الفريق في الميركاتو الصيفي الحالي.

وشدد مورينيو على مسؤولي توتنهام بضرورة التفاوض مع نظائرهم في النصر من أجل الحصول على خدمات اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا، وذلك لدعم خط هجوم الفريق.

وزعمت التقارير أن مورينيو، أحد المدربين العالميين الذين يتابعون البطولات الخليجية، ويعرف بعضًا من نجومها الأجانب، موضحة أن النجم المغربي يعد من أبرز مهاجمي البطولة السعودية والخليجية أيضًا.

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وعانى توتنهام الموسم الماضي بسبب كثرة إصابات مهاجمه الأول هاري كين، ويحتاج السبيرز إلى تدعيم قوته الضاربة لتحسين وضعه في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشارك حمد الله في 26 مباراة مع النصر في دوري المحترفين السعودي بالموسم قبل الماضي 2018/19، وتمكن من تسجيل 34 هدفًا، أي بمتوسط يتخطى الهدف في المباراة الواحدة.

كما سجل النجم المغربى 29 هدفًا مع النصر في الموسم الماضي من بطولة دوري المحترفين السعودي، ليحتفظ بجائزة الهداف للموسم الثانى على التوالي (رقم قياسي فى تاريخ المسابقة) متفوقًا بفارق هدفين عن نجم وهداف الهلال، بافيتيمبي جوميز الذى حصل على المركز الثانى.

يذكر أن حمد الله انتقل إلى النصر السعودي قبل موسمين في صيف 2018، حيث شارك مع العالمي في 67 مباراة في جميع المنافسات، سجل خلالهم 89 هدفًا. ولن يكلف النجم المغربي توتنهام مبلغًا ضخمًا لضمه مثل سائر المهاجمين في أوروبا، كما أنه هداف من طراز فريد. لكن هل ينجح في الدوري الإنجليزي؟