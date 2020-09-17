تقرير | مشاكل برشلونة الإدارية لا تنتهي مع بارتوميو

يبدو أن مشاكل إدارة جوسيب بارتوميو في برشلونة لا تنتهي حيث ما يتخلص من مشكلة حتى تظهر أخرى على السطح، وسنرصد لكم في هذا التقرير ابرز الاحداث التي جعلت إدارة الفريق الكتالوني منبوذه بهذا الشكل من عشاق الفريق.

بدأت مشاكل إدارة برشلونة تطفو على السطح مطلع عام 2020 حيث أدت خسارة كأس السوبر الاسباني أمام أتليتكو مدريد في المملكة العربية السعودية إلى إقالة “إرنستو فالفيردي” من تدريب النادي رغم أنه كان المتصدر للدوري في ذلك الوقت.

وقرر مجلس إدارة النادي الكتالوني بعدها تعيين المدير الفني السابق لريال بيتيس ولاس بالماس “كيكي سيتين” بديلاً لفالفيردي نظراً لملائمة أسلوبه الخاص طريقة لعب برشلونة.

كيكي سيتيين بدى وكأنه لا يدرك حجم المنصب الذي تولاه وأقدم على تخبطات كبيرة في المباريات أدت إلى خسارة الدوري لصالح الغريم ريال مدريد وقبله ودع كأس ملك اسبانيا على يد أثلتيك بيلباو من دور الربع النهائي.

وختم برشلونة بقيادة كيكي سيتين الموسم بخسارة مذلة (8-2) أمام بايرن ميونخ في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2020 ما جعل الجماهير تتطالب بالإطاحة بالمدرب المغلوب على أمره وهذا ما حصل بالفعل.

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وقام مجلس إدارة برشلونة بقيادة “بارتوميو” بتعيين اللاعب السابق للنادي و مدرب منتخب هولندا “رونالد كومان” كمدير فني جديد للبلوجرانا والهدف كان الاستعداد الجيد للموسم الجديد ومحاولة إستعادة لقب الليجا.

ولكن ولأن المشاكل تلاحق هذه الإدارة من كل حدب وصوب، نزل نجم الفريق ليونيل ميسي بقنبلة جديدة حيث كان يرغب في الخروج من الفريق مجاناً بناء على بند في عقده يسمح له بذلك وهذا ما رفض بشكل قاطع من الجميع في برشلونة.

وقرر ميسي التراجع بعد أكثر من 10 ايام بين الشد والجذب واستأنف التدريبات الجماعية ليبدأ أخيراً رونالد كومان العمل قبل مواجهة فياريال يوم 27 من الشهر الجاري في أول ظهور للنادي في الدوري لموسم 20-21.

لكن إذاعة “كادينا كوبيه” خرجت بملف جديد على إدارة بارتوميو تصحيحه في أقرب وقت وهو أن المدرب الهولندي للنادي رونالد كومان ممنوع من الجلوس على مقاعد البدلاء في مباراة رسمية نظراً لعدم إستكمال إجراءات إنهاء عقد كيكي سيتين بشكل رسمي.

ويضيف نفس المصدر أن كيكي ستيين يتوفر على عقد ينتهي في يوليو 2021 وأنه يطالب بدفع ما تبقى من عقده دون زيادة أو نقصان ما وضع إدارة البلوجرانا في مشكلة جديدة وجب حلها قبل بداية الموسم.

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