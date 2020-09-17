ليفربول يضم أحد نجوم بايرن ميونيخ 

أجمعت تقارير إعلامية على انتقال اللاعب الإسباني الدولي تياغو ألكانتارا لاعب نادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم إلى ليفربول الإنجليزي.



وأكد رئيس نادي بايرن ميونيخ الألماني كارل هاينز رومينيغه، رحيل ألكانتارا اليوم الخميس عن النادي البافاري، وقال لصحيفة "بيلد" (Bild) الألمانية "يمكنني التأكيد أن بايرن توصل لاتفاق نهائي مع ليفربول، كانت رغبة تياغو في القيام بشيء مختلف قرب نهاية مسيرته".



وذكر الموقع الإلكتروني لمجلة "ذا أتلانتيك" (The Atlantic) اليوم الخميس أن ليفربول سيدفع نحو 30 مليون يورو لصفقة انتقال لاعب الوسط البالغ من العمر 29 عاما.



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وذكرت "ذا أتلانتيك" أن المسألة تدور الآن فقط حول إنهاء الشروط التعاقدية بين ليفربول ولاعب خط الوسط، الذي كان قد انتقل إلى النادي البافاري قادما من برشلونة في 2013.

المصدر: DW