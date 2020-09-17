حملة سحب الثقة من رئيس برشلونة تقترب من تحقيق أهدافها 

أفادت تقارير صحفية أن حملة سحب الثقة من رئيس نادي برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو نجحت في الحصول على الحد الأدنى من الأصوات المطلوبة.



وذكرت التقارير أن الحملة نجحت في الحصول على أكثر من ستة عشر ألفا وخمسمئة توقيع وهو ما يفوق الحد الأدنى المطلوب، وسيكون على قادة الحملة تقديم هذه التوقيعات للنادي خلال اليوم الخميس وذلك لتأكيد صلاحيتها أولا قبل البدء في اتخاذ إجراءات قانونية حول إمكانية سحب الثقة من مجلس إدارة النادي الحالي.



ويواجه بارتوميو حملة انتقادات شرسة من أنصار نادي برشلونة وأعضاء النادي، بعد فشل الفريق الكبير خلال الموسم السابق وخروجه خالي الوفاض من كل البطولات.



إضافة إلى الهزيمة المهينة أمام بايرن ميونيخ في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ثم زادت الانتقادات عقب إعلان نجم الفريق ليونيل ميسي رغبته بالرحيل، وفشله في التعامل مع اللاعب الأرجنتيني في هذا الموقف، وهو الأمر الذي أدى إلى إطلاق حملة سحب الثقة.

