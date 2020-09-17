رياضة | الزمالك يرد على اتهام "كارتيرون"

كتب هاني نصر العربي في الخميس 17 سبتمبر 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يرد على اتهام "كارتيرون" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص مسئولو نادي الزمالك على الرد بشكل قاطع على اتهامات مدربه السابق الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للفريق الأبيض، بتعطيله عن طائرته والرحيل إلى قطر.

وكان كارتيرون أبلغ الزمالك رسميا بفسخ تعاقده مع النادي ورغبته في الرحيل لتدريب التعاون السعودي.

وقال أمير مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك في تصريحات إذاعية اليوم الخميس: "على كارتيرون أن يصمت الآن".

وتابع: "الكل يعلم أن كارتيرون هرب من الزمالك بشكل غريب ومفاجئ".

ورحل كارتيرون إلى قطر من أجل الذهاب إلى مقر إقامة نادي التعاون السعودي حيث يخوض الأخير مباريات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.