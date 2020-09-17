رياضة | تاريخ مواجهات الزمالك ضد أسوان.. تفوق كاسح بلا هزائم للأبيض و"العندليب" الهداف التاريخي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 17 سبتمبر 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر تاريخ مواجهات الزمالك ضد أسوان.. تفوق كاسح بلا هزائم للأبيض و"العندليب" الهداف التاريخي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق الزمالك مع نظيره فريق أسوان مساء الجمعة المقبل، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2019 – 2020.

ويدخل الزمالك المباراة وفي جعبته 55 نقطة يحتل بها المركز الثاني خلف الأهلي المتصدر بـ72 نقطة، ولكن سيتم خصم 3 نقاط من الفريق الأبيض نهاية الموسم بسبب انسحابه من لقاء القمة بالدور الأول، بينما يحتل فريق أسوان المركز التاسع برصيد 31 نقطة.

ويقود الزمالك فنيًا أمام أسوان طارق يحيي بعد تعيينه مدربًا مؤقتًا للفريق الأبيض بعد رحيل المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون عن القيادة الفنية للفريق، عقب فسخ تعاقده مع القلعة البيضاء وسداد الشرط الجزائي.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" تاريخ مواجهات الزمالك ضد أسوان قبل موقعة الجمعة:-

التقي فريق الزمالك مع نظيره أسوان في 19 مواجهة رسمية جاءت جميعها في بطولة الدوري الممتاز، حقق الفريق الأبيض الفوز في 13 مباراة، وحسم التعادل 6 مباريات (3 سلبي – 3 إيجابي)، بينما لم يحقق الفريق الُملقب بـ"زهرة الجنوب" أي فوز خلال مواجهاته السابق ضد الفريق الزملكاوي.

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سجل لاعبو الزمالك 42 هدفًا خلال مبارياته ضد أسوان، بينما استقبلت شباكه 9 أهداف فقط، ويتصدر عبد الحليم علي نجم الأبيض السابق قائمة هدافي مواجهات الفريقين وسجل 5 أهداف، يليه عبد الحميد بسيوني وسجل 4 أهداف.

أول مواجهة جمعت الزمالك مع أسوان كانت في الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز بتاريخ 8 سبتمبر 1990 وفاز وقتها الفارس الأبيض بنتيجة 4 – 1 سجل الأهداف (أيمن يونس – جمال عبد الحميد – نبيل محمود – عماد صلاح).

أكبر انتصار للزمالك على نظيره أسوان كان بخماسية نظيفة وتكرر مرتين، الأولي في لقاء الجولة الرابعة من بطولة الدوري بتاريخ 29 أكتوبر 2002، والثانية كانت في لقاء الجولة الـ19 بالبطولة المحلية بتاريخ 20 أبريل 2004.

خرج الزمالك بشباك نظيفة في 13 مباراة ضد فريق أسوان، مقابل 3 مباريات فقط لممثل الجنوب.

آخر مباراة جمعت الزمالك وأسوان كانت في لقاء الدور الأول بالدوري الممتاز في الموسم الحالي، وفاز الفريق الأبيض بثنائية نظيفة سجلهما (مصطفي محمد – أحمد زيزو).