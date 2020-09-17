رياضة | هل يرحل؟.. الكشف عن تفاصيل عقد فايلر مع الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 17 سبتمبر 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر هل يرحل؟.. الكشف عن تفاصيل عقد فايلر مع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية، أن العقد المبرم بين السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ومحمود الخطيب رئيس النادي، يوجد به بندًا يسمح له بالرحيل عن القلعة الحمراء في أكتوبر المقبل.

حيث ينص العقد بين الطرفين، على وجود بند يسمح له فسخ العقد دون دفع أي شروط جزائية خلال الفترة من 1 أكتوبر إلى 10 أكتوبر المقبل، ودون الالتزام باستكمال البطولات في الموسم الحالي.

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ويعد ذلك الشرط الموجود في العقد، إعطاء الحق للنادي الأهلي بتوجيه الشكر لفايلر في حال تفكيره في الرحيل عن المارد الأحمر في أول 10 أيام من شهر أكتوبر.

وتلقى فايلر عدة عروض خلال الفترة الماضية، وهناك قلق داخل القلعة الحمراء بشأن رحيل فايلر خاصة بعد تأجيل مباريات نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، إلى منتصف أكتوبر المقبل.

وكان أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، قد أعلن عن تجديد عقد رينيه فايلر مع الأهلي لمدة موسم جديد.