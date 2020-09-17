رياضة | لوشيسكو يعلن تشكيل الهلال لمواجهة باختاكور في دوري أبطال آسيا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 17 سبتمبر 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر لوشيسكو يعلن تشكيل الهلال لمواجهة باختاكور في دوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الروماني رزافان لوشيسكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، التشكيل الذي سيبدأ به لقاء باختاكور الأوزبكي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وجاء تشكيل الهلال على النحو التالي:

عبدالله المعيوف، أمير كردي، جانغ هيون سو، محمد جحفلي، علي آل بليهي، محمد كنو، ناصر الدوسري، أندري كاريلو، جيوفينكو، سالم الدوسري، بافتيمبي جوميز

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ويبدأ اللقاء في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة بتوقيت أبوظبي.

ويتواجد الهلال في المركز الأول بجدول ترتيب مجموعته برصيد 9 نقاط، فيما يتواجد باختاكور في المركز الثاني برصيد 6 نقاط.

ويجلس على مقاعد بدلاء الهلال كلا من، مدالله العليان ،متعب المفرج، منصور البيشي، محمد الكنيدري، هتان باهبري.