رياضة | أرسنال في طريقه للتعاقد مع حارس جديد

كتب هاني نصر العربي في الخميس 17 سبتمبر 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر أرسنال في طريقه للتعاقد مع حارس جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن آرسنال الإنجليزي أصبح قريبًا من التعاقد مع حارس مرمى جديد في الفترة المقبلة.

وأفادت صحيفة إيفنينج ستاندرد البريطانية بأن هذا الحارس هو الدولي الأيسلندي أليكس رونارسون حارس مرمى ديجون الفرنسي.

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وأكدت الصحيفة البريطانية أن رونارسون البالغ من العمر 25 عامًا وقع عليه الإختيار بعد أن رفض برينتفورد التخلي عن حارسه الإسباني ديفيد رايا للمدفعجية.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن آرسنال سيقوم بالتعاقد مع رونارسون مقابل مبلغ 1.5 مليون جنيه إسترليني.

ونوهت الصحيفة البريطانية أن آرسنال يسعى للتعاقد مع رونارسون ليكون بديلاً للحارس الأساسي بيرند لينو بعد رحيل الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز إلى أستون فيلا.