اخبار الرياضه

رياضة | عاجل.. وصول كارتيرون إلى التعاون السعودي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي في الخميس 17 سبتمبر 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. وصول كارتيرون إلى التعاون السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي التعاون السعودي منذ قليل وصول المدير الفني السابق لنادي الزمالك، باتريس كارتيرون إلى المقر الخاص بالفريق في قطر والذي يخوض خلاله منافسات دوري أبطال آسيا.

وكان باتريس كارتيرون قرر فسخ عقده مع الزمالك بشكل مفاجئ والرحيل إلى التعاون السعودي في مفاجأة مدوية نزلت كالصاعقة على جماهير الفارس الأبيض.

وكان كارتيرون حقق مع الزمالك السوبر المصري والسوبر الإفريقي وقاد الأبيض للدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، كما أنه يحتل وصافة الممتاز.

وأعلن نادي التعاون عبر موقعه الرسمي وصول كارتيرون من أجل قيادة الفريق حيث تنتظره مباريات دوري أبطال آسيا.

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا