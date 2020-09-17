رياضة | ماذا قدّم النصر في فترة الإعداد قبل 5 جولات من ختام الموسم

كتب هاني نصر العربي في الخميس 17 سبتمبر 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ماذا قدّم النصر في فترة الإعداد قبل 5 جولات من ختام الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إختتم فريق النصر، سلسلة مبارياته الودية، استعداد لخوض المباريات المتبقية في مسابقة دوري القسم الثاني.

لعب فريق النصر 10 مباريات ودية، حقق الفوز في أولى مبارياته الودية على فريق سيراميكا كليوباترا بثلاثة أهداف نظيفة سجلها أحمد مجدي كهربا وجودة أيمن ويوسف مجدى عبد الغنى.

ثم فاز على البنك الأهلي بثلاثة أيضا عن طريق يوسف مجدى هدفين وهدف محمود السيد، وتعادل مع منتخب السويس بهدف لكل منهما سجل هدف النصر أحمد مجدي كهربا.

وحقق الفوز على الشرقيه بهدفين مقابل هدف سجلها محمد حسن وبابا إبراهيم، وتعادل بهدف مع بتروجت سجله بابا إبراهيم، وتعادل أيضا بهدف بابا إبراهيم مع كوكاكولا،.

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كما حقق النصر الفوز على الإعلاميين بهدفي، حسام أشرف ويوسف مجدى عبد الغنى، وتعادل بهدفين أحمد حسين مع النجوم، وفاز على بلبيس بثلاثة دون رد سجلها مؤمن عاطف وبابا إبراهيم وأحمد مجدى.

واختتم النصر ودياته بالفوز على المرج برباعية نظيفة، سجلها بابا إبراهيم ويوسف مجدى وأحمد كالوشا وإبراهيم.

مباريات النصر



ويبقى لفريق النصر خمسه جولات قبل ختام الدور الثاني حيث سيواجه المريخ ثم يحل ضيفاً على القناة قبل أن يستقبل جمهورية شبين ويلعب آخر مباراتين متتاليتين خارج ملعبه، مع الترسانة، والداخلية، ويحتل فريق النصر المركز الخامس، برصيد 25 نقطة.

