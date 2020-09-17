رياضة | موعد مباراة الزمالك ضد أسوان المقبلة في الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي في الخميس 17 سبتمبر 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الزمالك ضد أسوان المقبلة في الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره نادي أسوان غدا الجمعة 18 سبتمبر ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وستلعب مباراة نادي الزمالك ضد نظيره أسوان غدا في بطولة الدوري المصري الممتاز في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة على ستاد أسوان.

وستذاع مباراة فريق الزمالك ضد فريق أسوان غدا في بطولة الدوري المصري الممتاز على قناة "أون تايم سبورتس"، وسيُعلق على المباراة المُعلق المتميز حاتم بطيشة.

ويحتل نادي الزمالك المركز الثاني من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 55 نقطة بينما يتواجد نادي أسوان في المركز التاسع برصيد 31 نقطة.