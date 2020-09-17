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رياضة | ميسي أقوي من القضاء.. الأرجنتيني يكسب معركة قضائية على طريقة الأهلي والزمالك

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كتب هاني نصر العربي في الخميس 17 سبتمبر 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر أقوي من القضاء.. الأرجنتيني يكسب معركة قضائية على طريقة الأهلي والزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب الإسباني انتصارًا قضائيًا جديدًا قد أستمر فترة كبيرة داخل جدار محكمة العدل الأوروبية.

ووفقاً لموقع " البرنابيو " فإن المحكمة قد حكمت منذ ساعات،بأحقية ميسي في تسجيل اسمه كعلامة تجارية، بعد اعتراض شركة إسبانية تحمل نفس الاسم “Messi”.

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وكان ميسي قد واجه أعتراض في عام 2011 بأستخدام أسمة كعلامة تجارية للملابس والمعدات في الاتحاد الأوروبي لكن قد لاقي رفض شديد بسبب وجود علامة تجارية تحمل نفس الاسم.

وقامت محكمة العدل تأييد الحكم الصادر من المحكمة العامة في عام 2018، بأن شهر اللاعب تحول دون حدوث أي تعارض مع العلامة التجارية الأخرى.

ومن المنتظر أن تطرح العلامة التجارية للنجم الأرجنتيني خلال الشهور المقبلة بالإتفاق مع أحد الشركات العالمية للملابس الرياضية.

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