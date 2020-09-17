رياضة | موعد مباراة الأهلي ومصر المقاصة المقبلة في الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي في الخميس 17 سبتمبر 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الأهلي ومصر المقاصة المقبلة في الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره نادي مصر المقاصة يوم السبت المقبل 19 سبتمبر ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وستلعب مباراة الأهلي ومصر المقاصة يوم السبت المقبل في بطولة الدوري المصري الممتاز في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة على ستاد القاهرة الدولي.

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وستذاع مباراة النادي الأهلي ضد نظيره نادي مصر المقاصة يوم السبت المقبل في بطولة الدوري المصري الممتاز على قناة "أون تايم سبورت" ولكن لم يتم تحديد معلق اللقاء بعد.

ويحتل النادي الأهلي صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 72 نقطة بينما يتواجد نادي مصر المقاصة في المركز السادس من جدول الدوري برصيد 36 نقطة من أصل 17 مباراة خاضها كلا الفريقين.

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