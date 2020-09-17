رياضة | إصابة جديدة في صفوف الهلال السعودي بفيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 17 سبتمبر 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر إصابة جديدة في صفوف الهلال السعودي بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد نادي الهلال السعودي إصابة لاعبه المميز ياسر الشهراني بفيروس كورونا المستجد مساء أمس الأربعاء.

وتبين إصابة الشهراني بفيروس كورونا خلال الفحوصات الدورية التي يجريها الفريق لجميع منتسبيه ليتأكد غياب اللاعب عن المواجهة أمام باختاكور الاوزبكي مساء اليوم الخميس في قطر ضمن فعاليات دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

وأشار الهلال إلى أن الشهراني خضع للعزل الطبي، وفقاً للبروتوكولات الطبية المعتمدة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

ويتصدر الهلال المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا برصيد تسع نقاط من ثلاثة انتصارات متتالية.