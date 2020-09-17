الامارات | سان جرمان يخسر خدمات مدافعه البارز لأشهر بسبب "الرباط الصليبي"

شكرا لقرائتكم خبر عن سان جرمان يخسر خدمات مدافعه البارز لأشهر بسبب "الرباط الصليبي" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي باريس سان جرمان الفرنسي لكرة القدم المثقل بالاصابات والايقاف اليوم، عن إصابة مدافعه الاسباني خوان بيرنات بتمزق في الرباط الصليبي الامامي لركبته اليسرى ما سيبعده لأشهر عن الملاعب. وجاء في بيان لبطل فرنسا "أكدت الفحوصات وجود تمزق في الرباط الصليبي الامامي للركبة اليسرى"، من دون ان يحدد فترة غيابه.

وعانى الظهير الايسر من الاصابة في الدقائق الاخيرة من المباراة التي خرج فيها فريقه منتصرا على متز بهدف نظيف في الوقت بدل الضائع الاربعاء، حيث ساعده طبيبان للخروج من ارض الملعب في الدقيقة 86 بعد 23 دقيقة فقط من دخوله بديلا.

وأدى خروج بيرنات (27 عاما) الى إنهاء سان جرمان المباراة بتسعة لاعبين بعد طرد عبدو ديالو لتلقيه بطاقتين صفراوين (65) واستنفاد المدرب الالماني توماس توخل لجميع التبديلات.

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