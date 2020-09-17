شكرا لقرائتكم عرض تركى يهدد عودة أحمد ريان للأهلى فى الموسم الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قدم أحد أندية المقدمة في الدوري التركي عرضا رسميا للنادي الأهلي من أجل الحصول على أحمد ياسر ريان مهاجم الأهلي والمعار إلى فريق الجونة في الموسم الحالي، بعد السمتويات القوية التي ظهر عليها اللاعب الصاعد رفقة الفريق الساحلي في آخر موسمين ورفقة المنتخب الأولمبي.

ويدرس مسئولو النادي الأهلي العرض التركي المقدم للحصول على خدمات أحمد ريان، بعد استطلاع رأي الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر سواء بعودة اللاعب في الموسم المقبل أو تجديد إعارته أو بيعه ، لأحد الأندية الراغبة في الحصول على خدماته سواء الموافقة على العرض التركي او بقاؤه بالجونة أو انتقاله لأي نادي آخر.

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ويرغب النادي التركي الذي يتواجد ضمن السبعة الأوائل بالدوري التركي في الحصول على خدمات أحمد ريان على سبيل الإعارة بنية البيع النهائي بعد نهاية الموسم، وينتظر موقف الأهلي من العرض لتقديم القيمة المالية المطلوبة للاستغناء عن المهاجم الشاب.