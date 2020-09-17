شكرا لقرائتكم كاف يذكر السد العالى باحتفاله الشهير: ارقص يا حضري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" على تذكير عصام الحضرى حارس مرمى المنتخب الوطنى الأسبق باحتفاله الشهير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" قائلا :" عودة إلى الماضي مع واحدة من أشهر احتفالات كرة القدم الإفريقية على الإطلاق، هل لا زلت تتذكر يا حضري".

وخاض عصام الحضرى تاريخا حافلا مع المنتخب الوطنى والأندية التى لعب بقميصها، كما حفر اسمه فى سجلات التاريخ ببطولات كأس العالم بعدما أصبح أكبر لاعب سناً يشارك فى بطولات كأس العالم على مدار تاريخها، بعدما شارك فى مباراة مصر والسعودية بسن الـ45 عاما و161 يوماً ليحطم رقم الكولومبى فاريد موندراجون الذى كان أكبر لاعب سنا يشارك فى أى مباراة فى بطولات كأس العالم، وذلك عندما شارك فى مونديال 2014 بالبرازيل وعمره 43 عاماً وثلاثة أيام.

وتوج الحضرى بطلًا لكأس الأمم الأفريقية أربع مرات مع المنتخب المصرى خلال أعوام 1998، 2006، 2008 و2010 على التوالى، حيث حمل شارة القيادة خلالها.

وقدم الحضري مستوى رائع في كأس العالم للقارات 2009 والتي أقيمت في جنوب إفريقيا، خاصًة في مباراة إيطاليا، حيث تصدى لأكثر من هدف من نجوم الأتزوري، حيث تحدث عنه الصحافة العالمية وقتها.