شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يستعيد ذكريات "ارقص يا حضري" مع الفراعنة.. والسد يرد: "أجمل لحظات حياتي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، ذكريات حارس منتخب مصر وافريقيا، عصام الحضري، بواحدة من أشهر الجمل التي ارتبطت به خلال مشاركته مع الفراعنة، وجملته الشهيرة "ارقص يا حضري" واعتلاءه العارضة بعد تحقيق الفوز، ليداعب "الكاف" حارس مصر السابق برسالة على الحساب الرسمي بموقع "تويتر"، بصورته فوق عرضة المرمى ويعلق: " "ارقص يا حضري". عودة إلى الماضي مع واحدة من أشهر احتفالات كرة القدم الإفريقية على الإطلاق، هل لا زلت تتذكر يا حضري؟".



عصام الحضرى على تويتر

ليرد عصام الحضري، حارس مرمى المنتخب ونادي الاهلى السابق، على رسالة الكاف بتعليق على حسابه بموقع "تويتر": قائلا: " طبعا اتذكر ولا يمكن ان انسى هذه الأيام فهي أجمل ذكريات ولحظات حياتي وكل الشكر للكاف لاهتمامكم الدائم بي والتذكير بإنجازاتي".



عصام الحضرى

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وفي وقت سابق، أعرب الحارس الدولى عصام الحضرى، عن سعادته بتألق النجم السنغالى أليو بادجى، مهاجم النادى الأهلى، وارتفاع مستواه بشكل كبير، بعد أن شاركه التدريبات خلال فترة توقف النشاط الكروى فى مصر والعديد من دول العالم، بسبب تفشى وباء فيروس كورونا "كوفيد - 19".

ونشر الحضرى، عبر حسابه على إنستجرام، صورتين له مع بادجى، صحبهما بتعليق: "صديقى العزيز اليو بادجى، سعيد جدا بمستواك ومبسوط من شغلى معاك فى فترة التوقف، وياللا يا بطل عايزين نشوف الشغل ده فى حسم الدورى المباراة اللى جاية".

وكان الأسطورة عصام الحضرى، حارس مرمى منتخب مصر والأهلى والزمالك والإسماعيلى والاتحاد السابق، تحدث عن كواليس تدريبه للسنغالى أليو بادجى مهاجم الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى خلال فترة التوقف بسبب فيروس كورونا، حيث فضل اللاعب السنغالى عدم خوض تدريباته بشكل منفرد واللجوء للسد العالى من أجل تولى تلك المهمة نظرًا لخبراته الكبيرة فى هذا المجال.