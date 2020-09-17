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رابطة البوندزليجا تتراجع.. لقاءات الجولة الأولى بالدوري الألماني بدون جماهير

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تراجعت رابطة الدوري الألماني عن عودة الموسم الجديد الذي سينطلق غدا بجماهير في ظل المخاوف بانتشار فيروس من خلال هذه المباريات.

ووفقا للحساب الرسمي لمسابقة البوندزليجا، فأن جميع مباريات الجولة الأولى بالدوري الألماني ستقام بدون جماهير حتى التأكد من كافة خطوات الوقاية والإجراءات الاحترازية من .

  • الوضع في مصر

  • اصابات

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    101,500

  • تعافي

    86,549

  • وفيات

    5,696

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