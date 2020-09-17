شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة البوندزليجا تتراجع.. لقاءات الجولة الأولى بالدوري الألماني بدون جماهير والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تراجعت رابطة الدوري الألماني عن عودة الموسم الجديد الذي سينطلق غدا بجماهير في ظل المخاوف بانتشار فيروس كورونا من خلال هذه المباريات.
ووفقا للحساب الرسمي لمسابقة البوندزليجا، فأن جميع مباريات الجولة الأولى بالدوري الألماني ستقام بدون جماهير حتى التأكد من كافة خطوات الوقاية والإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا المستجد.
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