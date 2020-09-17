شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يستقر على إلغاء منصب المدير الرياضي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يسود اتجاه داخل مجلس إدارة المصري البورسعيدي لإلغاء منصب المدير الرياضي للنادي بعد رحيل عبدالظاهر السقا، مساء أمس، عقب خلاف شديد مع مجلس الإدارة داخل معسكر الفريق ببرج العرب قبل ساعات قليلة من مواجهة المصري وطلائع الجيش في الجولة السابعة والعشرون للدوري.

ومن المقرر أن يعقد مسئولو المصري جلسة مع علي ماهر المدير الفني للفريق لإطلاعه على الأمر وأخذ رأيه في مدى حاجته لمدير رياضي من عدمه عقب لقاء طلائع الجيش.

وكان عبدالظاهر السقا غادر معسكر الفريق ببرج العرب بعد خلاف حاد مع الإدارة حول بعض البنود في لائحة الفريق، وهو ما رفضه قائد المنتخب الوطني الأسبق، مفضلا الاكتفاء بالفترة التي قضاها مع الفريق البورسعيدي.