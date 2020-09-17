شكرا لقرائتكم خبر عن ساني يقترب من التشكيل الأساسي لبايرن ميونيخ أمام شالكه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقترب ساني لاعب بايرن ميونيخ من المشاركة أساسيا خلال لقاء شالكه في افتتاحية الدوري الألماني غدا الجمعة بعدما أعلن هانز فليك، المدير الفني لفريق البافاري جاهزيته فينا وبدنيا. ووفقا لموقع «بيلد» الألماني، فأن اللاعب الألماني ساني أظهر مستوى فني طيب خلال التدريبات الجماعية الماضية، على أثرها قرر المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ الاعتماد على جناح مانشستر سيتي السابق خلال اللقاء الأول بالبوندسليجا. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 101,500

تعافي 86,549

وفيات 5,696

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