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احتفالات الكريسماس تؤجل عودة الجماهير لملاعب «البريميرليج»

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أغلقت رابطة الباب أمام جماهير الدوري الإنجليزي «البريميرليج»، وعدم السماح لهم بالحضور إلى ما بعد أعياد الميلاد، بعد أن كانت الرابطة اقتربت من السماح بالدخول المشجعين بداية من شهر أكتوبر المقبل.

ووفقا لموقع «ديلي ميل»، البريطاني، فأن السبب الرئيسي لتأخر عودة الجماهير لملاعب البريميرليج جاء خوفا من انتشار فيروس بشراسة مرة أخرى قبل احتفالات أعياد الميلاد، والذي إذا حدث هذا الأمر سيتسب في إلغاء كافة الاحتفالات.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

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    101,500

  • تعافي

    86,549

  • وفيات

    5,696

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