شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير طبى من الدفع بحسين الشحات أمام المقاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حذر الجهاز الطبى بالفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى من التعجل في الدفع بحسين الشحات في المباراة التي ستجمع الفريق مع مصر المقاصة غدا السبت ضمن الجولة الـ28 لبطولة الدورى الممتاز، رغم مشاركة اللاعب في التدريبات الجماعية للفريق أمس بشكل طبيعى بعد إنهاء برنامجه التأهيلى وتعافيه من آثار جراحة الفتاق التي أجراها مؤخرًا.

ونصح الطبيب بالصبر على اللاعب لحين استعادة لياقته مرة أخرى، خاصة أنه غائب عن التدريبات منذ فترة طويلة، وعقد فايلر المدير الفنى للفريق جلسة مطولة مع الدكتور خالد محمود للاطمئنان على اللاعبين المصابين والوقوف على تطورات برامجهم التأهيلية وموعد عودتهم إلى التدريبات الجماعية، كما شهدت الجلسة الاطمئنان على كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدى لفيروس كورونا. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 101,500

تعافي 86,549

وفيات 5,696

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تحذير طبى من الدفع بحسين الشحات أمام المقاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.