شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعسكر لأسوان أستعداداً لمواجهه الغد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدخل فريق الكرة بنادى الزمالك معسكرًا مغلقا، اليوم، الخميس، عقب المران الختامى للفريق استعدادا لمواجهة أسوان، التى ستجمع بينهما فى الثامنة من مساء غدٍ الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها على استاد القاهر.

و يسعى الفريق الأبيض لمواصلة انتصاراته فى المسابقة المحلية للحفاظ على حظوظه فى احتلال المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، للنسخة الجارية، فى ظل المنافسة الشرسة بين الأبيض وبيراميدز والمقاولون العرب، على حصد المركز الثانى هذا الموسم، بعدما أقترب الأهلى من التتويج رسميًا بلقب الدورى هذا الموسم.