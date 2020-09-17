شكرا لقرائتكم خبر عن بيل يشترط تجديد إعارته تلقائيًا مع توتنهام حال استمرار زيدان مع «الملكي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف موقع «ماركا» الإسباني عن لقاء الوداع بين جاريث بيل، ولاعبي ريال مدريد صباح اليوم الخميس، تمهيدا لرحيل اللاعب الويلزي لصفوف فريق توتنهام الإنجليزي خلال الميركاتو الصيفي الجاري. وأكد التقرير أن اللاعب الويلزي جمع كافة متعلقاته واتفق مع إدارة النادي اللندي من خلال وكيل أعماله على اللعب بصفوف الفريق الإنجليزي لمدة موسم واحد قابلة للتجديد لموسم آخر حال استمرار زيدان، المدير الفني لفريق الريال لمواسم قادمة. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 101,500

تعافي 86,549

وفيات 5,696

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