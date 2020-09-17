شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يوافق على رحيل «بروستر» لصفوف كريستال بالاس مقابل 20 مليون إسترليني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وافق فريق ليفربول الإنجليزي على بيع لاعبه ريان بروستر، لصفوف فريق كريستال بالاس خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية مقابل 20 مليون جنيه إسترليني. وأكد موقع «الجارديان» أن النادي الإنجليزي حامل لقب البريميرليج، يضع بندا بأحقية شراء اللاعب حال تألقه مع فريق كريستال بالاس الذي اقترب من ضمه رسميا أو شيلفيد يونايتد الذي يسعى لخطفه خلال الساعات القليلة المقبلة. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 101,500

تعافي 86,549

وفيات 5,696

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